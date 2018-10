Maltempo sul litorale viterbese: onde altissime e forte vento, intervento della Protezione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberi e rami caduti con l’ondata di maltempo che sta sferzando il litorale. Già da ieri sera l’Aeopc di Tarquinia, allertata dalla sala operativa regionale, ha effettuato diversi interventi sulla costa per liberare le strade provinciali dalle piante abbattute dal forte vento.Uomini e mezzi sono intervenuti anche in via della Tuscia dove un albero è caduto in mezzo alla strada. L’allerta riguarda anche i fiumi Mignone e Marta a Tarquinia, e il fiume Fiora a Montalto di Castro. Qui, una forte mareggiata sta interessando prevalentemente la foce dove pescatori e diportisti hanno portato via nei giorni scorsi, per sicurezza, le proprie imbarcazioni. La polizia locale di Montalto sta monitorando tutto il territorio al fine di garantire la circolazione sulle strade di competenza.