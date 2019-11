Il Fiora rompe gli argini a nord di Montalto

Ultimo aggiornamento: 09:21

È piovuto ininterrottamente per tutta la notte sul litorale di Viterbese, dove il fiume Fiora all’alba ha rotto gli argini a nord di Montalto di Castro. La piena sta mostrando tutta la sua forza, in particolare alla foce dove Polizia locale, carabinieri e Protezione civile stanno monitorando la situazione.Al lido il fosso del Fornello è straripato inondando piazzale Umbria e parte di via Arbea. La strada della Marina è stata chiusa al traffico dalla Prociv Arci Vulci I per allagamento. Al momento l’allerta è alta, anche dal fatto che il Fiora ha trovato il suo percorso sotto il ponte della statale Aurelia. Al lavoro anche l’Anas al chilometro 115 in direzione Grosseto per uno smottamento lungo la carreggiata. Danni anche a Pescia Romana, dove gli agenti della Polizia locale hanno interdetto al traffico alcune strade. Il torrente Margherita e il fosso del Chiarone hanno invece allagato strade e campi agricoli.