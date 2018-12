Maggioranza in confusione: consiglio convocato, annullato e resuscitato. Con divieto di commenti

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convocazione in prima, convocazione in seconda e retromarcia. Manca solo il cartello “scuola guida” appeso fuori da palazzo dei Priori, la sede municipale alle prese con le gestione dei mal di pancia dei partiti che sostengono il sindaco Giovanni Arena.Nelle ultime ore le sedute prossime del consiglio comunale sono finite in un vicolo cieco. Saltato in aria quello del 20 dicembre scorso per la plateale protesta dei Fratelli d'Italia (alleati, o meglio ex, di Lega, Forza Italia e FondAzione nella maggioranza), si è lavorato come matti: Arena ha ribadito, per la centesima volta, che è tutto rientrato sul fornte dei cambi di casacca dei consiglieri, che mutano i precari equiibri interni non facendolo dormire. Ed è subito partita la chiamata per un nuovo consiglio comunale. Incappando però in uno scivolone che la dice lunga sul clima tra quanti abitano il municipio.Immediato un confronto tra i capigruppo di opposizione: «Esprimiamo sorpresa per la convocazione ricevuta, che indice un consiglio per il 27 dicembre direttamente in seconda convocazione. Di certo non si può considerare prima convocazione quella di ieri, quando è saltato per la mancanza di numeri della maggioranza». Così ha obiettato il fronte composto da Viterbo 2020, Impegno Comune, Pd e Viva Viterbo (smarcato invece il gruppo 5 Stelle). Perchè secondo questi la convocazione con il parere del segretario generale Annalisa Puopolo, firmata ovviamente da Stefano Evangelista (Lega) presidente del consiglio comunale, lasciava molto a desiderare.«Un consiglio direttamente fissato in seconda convocazione con una prima convocazione "fantasma" è un atto affetto da totale nullità e dunque ad oggi non vi è nessun consiglio convocato». Lanciato l'avvertimento, la minoranza riceve un primo riconoscimento dalla immediata, o quasi, adunata dei capigruppo di palazzo dei Priori fissata per ieri mattina, vigilia di Natale. «Un atto che è già il riconoscimento delle nostre osservazioni alla proceduta anomala adottata dalla maggioranza», rilevavano dall'opposizione la sera di domenica scorsaPoi arrivava l'annuncio della conversione a U della squadra di governo con i capigruppo di maggioranza - tra i quali, è bene sottolinearlo, non era presente quello di Fratelli d'Italia... - che virano sulle orme di quelli di minoranza. Ma cosa obiettavano questi ultimi? Che la decisione del presidente Evangelista rischiava di far tenere «un consiglio comunale sub judice, ovvero una palese forzatura politica contro l'opposizione». Al tempo stesso certificando che il sindaco Arena non ha una maggioranza solida, tanto da convocare un consiglio direttamente in seconda chiamata (nella quale il numero legale per la validità è sensibilmente più basso), mettendoli al riparo da una ulteriore figuraccia come quella dello scorso giovedì: consiglio nullo per le assenze dei consiglieri di FdI).Risultato: la capigruppo di ieri ha prima “sconvocato" il consiglio del 27 dicembre in seconda chiama, Poi lo ha convocato d'urgenza il 27 dicembre alle 15,30 in prima, e il 28 (alle stessa ora) in seconda convocazione, Una retromarcia bella e buona sotto l'Albero, quella del centrodestra di lotta e di governo. Auspicandosi che l'aria delle feste abbia reso più buoni quelli di Fratelli d'Italia, almeno quel tanto che basta per farli rispondere questo giovedì all'appello in Sala d'Ercole. Il tutto accompagnato, anche se non esplicitato, dal “divieto” - una sorta di giuramento, in verità - di esprimere commenti nè giudizi su quanto accaduto. Clausola che quelli che sostengono la giunta Arena avrebbero "preteso" dai colleghi di opposizione.