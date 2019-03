Magazzino agricolo in fiamme, paura ieri sera nelle campagne di Valentano

Un vasto incendio ha distrutto ieri sera un magazzino agricolo a Valentano (Viterbo). All'interno erano presenti la legnaia, attrezzi agricoli e prodotti utilizzati per l'attività in campagna. Le fiamme hanno avvolto ogni cosa lambendo anche i fusti di benzina agricola e si è temuto il peggio.



Sono stati minuti di terrore. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione e i vigili del fuoco che hanno domato il vasto rogo. Fortunatamente non vi erano persone o animali nelle vicinanze. © RIPRODUZIONE RISERVATA