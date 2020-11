Estorsione aggravata dal metodo mafioso, fuori le parti civili. Prima udienza preliminare per il procedimento a carico dei fratelli Rebeshi, Ismail e David, e tre ventenni albanesi. Tutti accusati di aver estorto denaro, con l’aggravante del metodo mafioso, a due imprenditori. Le vittime ieri mattina hanno presentato davanti al giudice richiesta di costituzione di parte civile. Una richiesta respinta in quanto fatta su un’accusa non presente nel fascicolo. L’avrebbero infatti fatta sull’associazione mafiosa che però in questo caso non è contestata. In aula il pm della Dda Fabrizio Tucci e gli avvocati difensori. I tre ragazzi albanesi, assistiti dall’avvocato Samuele De Santis, hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena. Lo storico difensore dei fratelli Rebeshi, avvocato Roberto Afeltra, ha scelto invece l’ordinario. Prima di arrivare al processo però ci sarà un’altra udienza. Il prossimo 25 novembre i tre albanesi potrebbero già esseri giudicati mentre per i Rebeshi si prospetta un rinvio a giudizio. La vicenda contesta nasce subito dopo l’operazione Erostrato, dei carabinieri del Nucleo investigativo, che porta in manette il sodalizio mafioso capeggiato da Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato. Mentre i boss sono ristretti in carcere qualcosa continua ad accadere. Due imprenditori vengono “avvicinati” dal fratello David Rebeshi e dai suoi tre scagnozzi e chiedono soldi. Una delle vittime si rivolge alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti gli indagati avrebbero estorto da un imprenditore 4.000 euro e dall’altro 5mila. Entrambe le richieste avevano un comune denominatore: un fantomatico debito con Ismail Rebeshi. Dietro all’estorsione, per l’accusa, ci sarebbe stata la lunga mano del “boss”. Il collegamento non starebbe semplicemente nel legame di sangue tra i due fratelli Rebeshi. Le conversazioni captate dagli investigatori e la corrispondenza privata dei fratelli albanesi avrebbero svelato le intenzioni criminali. Per questa ragione i pm Fabrizio Tucci e Giovanni Musarò, gli stessi dell’operazione Erostrato, ritengono che il mandante delle estorsioni sia proprio Ismail Rebeshi, che nonostante fosse al 41 bis nel carcere di Cuneo continuava a dare precise indicazioni su come gestire gli affari. Si torna in aula tra una settimana.

