Mafia al mercato di Fondi, 8 arresti. L'estorsione a un viterbese: aveva comprato all'asta un camion della “famiglia”

C'è anche un imprenditore viterbese, tra quanti sono rimasti incastrati nella illecita gestione - per gli inquirenti, attuata con metodi mafiosi - dei trasporti da e per il mercato agricolo all'ingrosso di Fondi, uno dei più grandi d'Italia.



E' emerso dall'operazione antimafia dei carabinieri che questa mattina all'alba ha visto eseguire 8 misure cautelari e il sequestro preventivo delle quote e del patrimonio aziendale di una società che opera al Mof (Mercato ortofrutticolo di Fondi). I carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione tra Fondi, Terracina e Mondragone (Caserta) a 6 ordinanze di custodia cautelare (3 in carcere e 3 ai domiciliari) emesse dal gip deil Tribunale di Roma.



I destinatari sono altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di una lunga serie di reati, che vanno dall'estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, commessi con l’aggravante del metodo mafioso (art. 416 – bis.1 del codice penale).



Nello stesso contesto si è inoltre proceduto al sequestro preventivo delle quote e del patrimonio aziendale di una società di trasporto, “La Suprema”. E tra le carte dell’inchiesta emerge l’episodio di un’estorsione ai danni di un imprenditore di Viterbo, il quale aveva “osato” acquistare all’asta un camion della società finita sotto inchiesta, e che era stato a questa confiscato. I carabinieri hanno accertato che, attraverso pesanti minacce, quel camion era stato restituito alla famiglia considerata mafiosa, titolare della società, e che l'imprenditore non aveva mai riavuto il denaro speso per l’acquisto all’asta.

