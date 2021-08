Sabato 28 Agosto 2021, 06:20

“La nostra famiglia ha deciso di non chiedere fiori in occasione dell’ultimo saluto a Fabrizio ma di avviare una raccolta fondi”. Servirà per l’acquisto di un ecografo portatile wireless, utile al posizionamento dei cateteri venosi nei reparti di Belcolle e all’esecuzione dei blocchi nervosi in sala operatoria, nonché di una sonda per elettrocardiogramma endocavitario. Ad annunciarlo Paolo Bianchini, fratello del 39enne di Viterbo morto in Messico per Covid-19, che ha lanciato l’iniziativa di solidarietà grazie al sostegno dell’associazione di ristoratori Mio Italia, proprio da lui presieduta. Per contribuire è possibile fare un’offerta alle seguenti coordinate: “Iban Banca Lazio Nord intestato ad associazione Mio Italia It58k0893114505000040018758. Causale: donazione in memoria di Fabrizio Bianchini”.

Ieri intanto il fratello e il padre Remo, ancora in Messico per sbrigare le pratiche necessarie al rientro della salma, hanno visitato i luoghi che lo avevano convinto a trasferirsi a Tulum. “La sua caffetteria, il ristorante dove faceva il direttore, la casa e soprattutto la sua spiaggia che lui preferita e che lo aveva fatto innamorare di questo posto. Un viaggio difficile, accompagnati dai suoi amici, persone meravigliose, non potevano essere altrimenti. Ogni simile attira il suo simile…”. Il ragazzo era stato ricoverato a metà luglio a Playa del Carmen ed era finito in terapia intensiva, dove si è spento tre giorni fa.

Intanto, la curva dei contagi sale ancora. Sono 21 i casi scoperti ieri dalla Asl: 6 a Montefiascone, 5 a Viterbo, 2 a Orte, uno rispettivamente ad Acquapendente, Blera, Capranica, Corchiano, Tuscania, Valentano, Vejano e Vignanello. Nessun nuovo focolaio, piuttosto molti contatti di contagiati già noti. Spicca, ancora una volta, il dato sull’età: 11 degli ultimi positivi hanno meno di 30 anni, quindi oltre la metà.

Nelle stesse 24 ore, sono 7 i pazienti guariti: 2 a Viterbo, uno a Bassano Romano, Civita Castellana, Nepi, Vallerano e Villa San Giovanni in Tuscia. Sono 445 i cittadini della Tuscia attualmente positivi, dei quali 11 ricoverati: 3 in un ospedale di Roma e 8 a Malattie infettive di Belcolle.Sale a 15.533 il numero delle persone negativizzate, mentre 456 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 188.781 tamponi, di cui 295 nelle ultime 24 ore.