M5S, per Alessandro Di Battista vacanze in allegria a Civita Castellana

Rintracciato Alessandro Di Battista. L'esponente del Movimento 5 Stelle, di cui non si avevano più notizie da una decina di giorni, si è stabilito da una settimana a Civita Castellana (Viterbo), paese di origine dei genitori. E si gode la festa di carnevale.Di Batista è ospite di alcuni parenti per ricarire le batterie, dopo la tornata elettorale che ha interessato il M5S per le regionali e i viaggi in Europa con il leader Luigi Di Maio. Domenica scorsa Di Battista è stato spettatore del Corso di gala dei carri allegorici, mentre ieri ha partecipato con il figlio e la moglie al Carnevale dei bambini, organizzato dal comune in piazza Matteotti. Era in compagnaia di alcuni amici.Prima il gruppo ha visitato il Duomo e il centro storico, una sosta al bar e infine si è fermato nella piazza principale del paese per partecipare alla festa del Giovedi Grasso, rallegrata dalla banda folcloristica La Rustica. La presenza del leader dei 5 Stelle non è passata inosservata. Molti dei presenti ne hanno approfitatto per farsi un selfie con il “Dibba”.Non è da escludere la sua presenza anche per domenica prossima, in occasione del secondo Corso di Gala.