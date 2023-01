Lupo investito da un'auto, salvato dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali hanno soccorso, ieri mattina, un lupo ferito che era stato investito da un’auto lungo Strada Commenda, a Montefiascone. La pattuglia ha trovato l’esemplare di lupo nella vegetazione, ai margini della strada. I militari lo hanno messo in sicurezza e trasportato in una clinica veterinaria di Viterbo indicata dal Cras, il Centro recupero animali selvatici della Riserva naturale del lago di Vico. «Il lupo è stato presa in consegna dai nostri veterinari - spiega Giampiero Tirone, responsabile del Cras -. È stato sottoposto a radiografia e gli stata riscontrata una frattura bilaterale del bacino. Martedì prossimo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Terni in un centro specializzato. Dopo l’operazione sarà trasferito in Umbria in un centro per il recupero. Una volta ristabilito sarà lasciato libero».