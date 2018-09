Lupa Roma e Flaminia giocano d'anticipo

di Ugo Baldi

Rocca di Papa, sabato ore 15: si gioca quì l'anticipo del Girone G di serie D tra Lupa Roma e Flaminia Civita Castellana.

Sarà il gustoso antipasto di una stagione che si annuncia ricca di sorprese e dove sarà difficile perfino tirare il fiato.

La squadra di casa che ha perso in settimana in amichevole (3-0) contro il Perugia e che punta senza mezzi termini ad incassare i primi tre punti della stagione, si è rinforzata in settimana con l'innesto dell ’esperto difensore Samuele Romeo. Il giocatore classe 1989, cresciuto nelle giovanili del Palermo con cui ha vinto anche un campionato Primavera. Romeo ha collezionato diverse esperienze nel professionismo tra Lega Pro e serie B (con le maglie di Empoli e Juve Stabia) sarà a disposizione del tecnico Marco Amelia.

L'obbiettivo della formazione di casa è quello di vincere.

Quanto alla Flaminia Civita Castellana ha anche lei come traguardo quello di incassare tre punti. Il tecnico Marco Schenardi dovrà fare a meno dell'attaccante più in forma del momento Alessandro Morbidelli ( tre reti) che deve scontare una giornata di squalifica. Probabile sostituti Ferrara e Tiozzo.



Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA