Luna park, problemi per la sicurezza e l'inizio dell'anno scolastico

Luna park, tutta l’opposizione contro la scelta della sindaca Chiara Frontini di posizionarlo nel parcheggio all’incrocio tra via San Paolo e strada Freddano, proprio a ridosso della rotonda di valle Faul. Tutta l’opposizione - Fratelli d’Italia, Lega, Pd e Viterbo cresce - Luisa Ciambella.

La minoranza evidenzia una serie di problemi sulla sicurezza, ma potrebbero essercene anche per i primi giorni di scuola all’istituto Grandori al Carmine, che ospita bambini dai 3 agli 11 anni delle elementari e della scuola dell’infanzia.

«Apprendiamo dalla stampa che l’amministrazione ha deciso di far istallare le giostre nel parcheggio a pagamento fuori Valle Faul»: l’opposizione esordisce così, anche se il montaggio delle giostre è partito lunedì 22, sono funzionanti da sabato scorso e la delibera con cui si è concessa l’area è stata pubblicata sull’albo pretorio il 16. Tra le perplessità c’è l’incolumità di chi va a divertirsi. «Chiederemo di vedere il piano di sicurezza - dicono - ritenendo anche poco sicura la collocazione a ridosso di una rotonda e nella confluenza di due strade a rapido scorrimento. Ricordiamo al sindaco che l’ultima volta che le giostre sono state posizionate lì è stato investito un bambino».

Come tampone, l’area è stata transennata. Ma sono anche altri gli aspetti che non convincono l’opposizione. «Il parcheggio completato è stato appena asfaltato: sicuramente quelle strutture pesanti e ancorate faranno danni: chi li pagherà?».

Questa è solo la prima domanda, cui fanno seguito altre. «Perché viene occupato il parcheggio - chiedono - che servirebbe proprio a Santa Rosa e per le manifestazioni del settembre? Ricordiamo che quello in particolare è il parcheggio riservato ai pullman». E ancora: «Perché non viene usata l’area spettacoli viaggianti dedicata?». Su questo una risposta è nella delibera, laddove si spiega che «l’area destinata a plateatico in località San Lazzaro non può essere utilizzabile in quanto decentrata rispetto ai festeggiamenti e perché già interessata da una viabilità intensa, attesa la numerosità di attività commerciali che insistono nell’area, che la presenza del parco giochi potrebbe congestionare».

Infine, roulotte e camper al seguito delle giostre: l’area concessa è il parcheggio fuori la scuola Grandori, utilizzato come ingresso per i piccoli studenti. La scuola inizia il 12 settembre ma i mezzi possono stare lì fino al 14. Per tre giorni entrare diventerebbe un caos.