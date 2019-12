Lucignolo e Mozzetta, a Vejano il verde pubblico lo curano due asinelli

Benvenuti Lucignolo e Mozzetta. Loro sono i nuovi ‘operai’ che si occuperanno del verde pubblico all’interno del borgo di Vejano, in provincia di Viterbo. Operai alquanto particolari, e non solo perché lavoreranno gratis. Loro sono infatti due asinelli che aiuteranno a tenere in ordine aiuole, marciapiedi e vie del centro.

Un progetto che nasce dall’associazione Il Buttero di Vejano e che il Comune ha approvato con entusiasmo. Del resto, non capita tutti i giorni di offrire un servizio a costo zero e abbattendo anche l’impatto sull’ambiente. La nuova forza lavoro è infatti decisamente più ecosostenibile delle falciatrici.



“Un progetto di sussidiarietà orizzontale che contribuirà a realizzare un desiderio non solo dell’amministrazione ma di tantissimi Vejanesi”, fanno sapere dal Comune.

