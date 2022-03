Mercoledì 9 Marzo 2022, 07:10

«L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la violenza come uno dei maggiori problemi di salute pubblica. La campagna che abbiamo ideato, insieme a Federsanità e all’associazione Juppiter, e che si è alimentata con il contributo prezioso di tutti i partners, si pone l’obiettivo di favorire un piano di intenti e di azioni concrete che veda agire in rete, in azioni collettive, diversi soggetti».

L'obiettivo è «la messa in campo di tutte le risorse, le energie, le professionalità, le competenze disponibili per dare piena realizzazione alle 8 raccomandazioni contenute nel rapporto dell’Oms». Così ieri il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, ha spiegato la campagna di comunicazione #LOTTOcontrolaviolenza che fino all’8 aprile vedrà impegnati 126 partner dislocati su tutto il territorio nazionale.

La campagna, che ha ottenuto anche il patrocinio di Anci nazionale, è incentrata su alcuni messaggi chiave: la lotta a ogni forma di violenza, che deve essere riaffermata ogni giorno; l’impegno per la costruzione di un modello culturale basato sul rispetto e sulla comprensione dell’altro; contrapporre alla paura e all’indifferenza il “fare sistema”.

Anche il Comune di Viterbo ha aderito, con il commissario straordinario Antonella Scolamiero che ha lanciato un concorso ad hoc rivolto alle scuole statali secondarie di secondo grado della città.