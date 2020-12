Quasi 300mila euro per l’acquisto di forniture “indispensabili per l’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie per garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza) connessi alla gestione delle attivitò di Terapia intensiva e Semintensiva Covid, Pronto soccorso e Dea Covid, nonché assicurare gli standard minimi di sicurezza nelle attuali situazioni cliniche legate all’emergenza epidemiologica in atto”. La Asl di Viterbo continua a investire nella lotta al coronavirus. Nello specifico, nella lista della spesa da 278mila euro compaiono 2 lampade scialitiche portatili, 5 frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati, 3 portatili per la radiografia digitale, 9 monitor multiparametrici, un ecografo completo di stampante. Allo stesso tempo, continua l’immissione di personale: gli ultimi 4 sanitari reclutati entreranno a far parte dell’Uscovid dal 1 gennaio.

Sul fronte epidemico, il virus ieri ha guadagnato ulteriori 55 positivi contro i 47 negativizzati. Restano significativi i dati di Bassano Romano con 8 casi: qui negli ultimi giorni l’incremento è stato continuo, tanto che oggi risultano 51 positivi su una popolazione di circa 5mila abitanti. Numeri alti anche a Fabrica di Roma e Tarquinia, entrambe con più 6 colpiti nelle ultime 24 ore.

Tre nuovi contagi anche a Tuscania. “Significa – commenta il sindaco Fabio Bartolacci - che il rischio continua. Si tratta di un nuovo nucleo famigliare”. Al momento, nel paese i cittadini contagiati arrivano a 91, comprese le suore del convento San Paolo. “La situazione nel monastero è piuttosto tranquilla. Ho parlato con la responsabile e anche chi aveva dei sintomi sta meglio”. Resta invece ricoverata a Belcolle la monaca di Bagnoregio, unica tra gli oltre 200 religiosi positivi nel Viterbese ad essere costretta a rivolgersi ai sanitari.

Sale comunque il numero dei pazienti presenti nelle strutture Covid di Viterbo e Montafiascone: 25 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 7 nella Terapia intensiva, 66 ricoverate a Medicina di Belcolle e 14 ricoverate a Medicina riabilitativa di Montefiascone, per un totale di 112. Sono invece1.658 i positivi che stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Due gli ultimi decessi legati alla pandemia: una 89enne di Fabrica di Roma, ricoverata in ospedale, e una 76enne anni, ospite della struttura Myosotis di Bomarzo (morte in questo caso avvenuta nei giorni scorsi).

