Lotta ai tumori: la benemerenza civica di Viterbo alla scienziata Marta Schirripa

E' una viterbese che ha portato in alto i colori della città sotto la bandiera della scienza. E Viterbo ricambia Marta Schirripa concedendole la benemerenza civica. Grazie infatti ai suoi studi sul gene Inos, implicato nel sistema immunitario, che può predire il tumore al colon, milioni di persone potranno avere una maggiore aspettativa di vita.



La cerimonia si è svolta questa mattina nella sala del consiglio di Palazzo dei Priori. La motivazione? Alti meriti scientifici a livello mondiale. A proporre il riconoscimento alla scienziata erano stati i consiglieri di Oltre le mura Paolo Simoni e Marco Ciorba. Il loro ordine del giorno era stato approvato all'unanimità il 14 dicembre, in seguito a questo nella seduta del 5 aprile il consiglio aveva quindi deliberato, sempre all'unanimità, di concedere la benemerenza civica.



In aula era stato lo stesso Simoni a leggere un messaggio di Schirripa per l'occasione: «Ho avuto la fortuna di trascorrere un periodo all'estero, dove ho potuto portare avanti i miei progetti in autonomia. Al rientro ho continuato a fare ricerca all'istituto dove lavoro in Veneto. Sarebbe auspicabile che possibilità come la mia venissero date ai medici che dimostrano interesse per la ricerca e che non fosse necessario spostarsi all'estero o fuori dal Lazio, per poter realizzare il loro desiderio». È il classico discorso dei cervelli in fuga, che però in questo caso sono made in Viterbo e pure rientrati. Tra gli alti meriti cui si fa riferimento nella motivazione rientra anche l'assegnazione del premio Merit award della Conquer cancer foundation, consegnato a Chicago durante il congresso della società americana di oncologia clinica Asco, proprio per gli studi sul tumore al colon.



Schirripa ha studiato a Viterbo fino alla maturità classica, conseguita al liceo Mariano Buratti, poi si è laureata in medicina all'Università di Pisa, dove oggi vive e lavora all'Istituto oncologico veneto. Suo padre Giorgio Mauro, morto nel 2006, era il responsabile della Uoc di neuropsichiatria infantile della Asl: a lui si deve la nascita nel 1997 dell'associazione Eta Beta.



