Lopez verso l'esonero: la Viterbese tratta per il ritorno di Stefano Sottili

Ancora non c'è l'ufficialità, ma la seconda sconfitta consecutiva incassata ieri sera contro la Sicula Leonzio si è rivelata fatale per l'oramai ex tecnico della Viterbese Giovanni Lopez. In mattinata la società di via della Palazzina avrebbe comunicato al mister romano l'esonero.

Simultaneamente il club del presidente Piero Camilli sta trattando per il ritorno di Stefano Sottili, protagonista nella passata stagione della splendida cavalcata nei playoff. Come detto non c'è nulla di ufficiale e nelle prossime ore si capirà qualcosa in più, anche se il destino di Lopez è segnato con Sottili grande favorito per tornare alla guida della Viterbese.

