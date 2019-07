Locali della movida, il sindaco pronto a trattare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Giovanni Arena difende l'ordinanza con cui ha anticipato all'una di notte la chiusura di altri sette locali in centro (dopo quella limitata a San Pellegrino) ma, dopo le proteste, apre a una trattativa e soprattutto getta acqua sul fuoco di una nuova polemica: «La maggioranza non è divisa su questo argomento, vogliamo tutti che la città continui a crescere turisticamente e dobbiamo trovare dei compromessi, mettendo in campo tutti quegli accorgimenti affinché il divertimento dei nostri ragazzi si coniughi con il rispetto dei cittadini e del nostro meraviglioso centro storico».Arena dice di comprendere le critiche del capogruppo della Lega, Andrea Micci, sulla sua ordinanza. «Capisco anche che una città universitaria quale è Viterbo debba dare la possibilità ai giovani, in particolare agli studenti, di viverla fino a notte fonda. Non possiamo però non tenere conto anche delle migliaia di persone che vivono nel centro storico e che desiderano una maggiore tranquillità. Compito del sindaco, a mio avviso, è trovare la sintesi tra le due esigenze ed è per questo che, insieme all'assessore Mancini martedì incontreremo le associazioni di categoria per formulare insieme una proposta da sottoporre al prefetto Giovanni Bruno. Con la Prefettura verrà sottoscritto un protocollo che potrà prevedere ulteriori deroghe alla chiusura, condizionate però all'osservanza di alcune prescrizioni relative alla sicurezza del locale, alla pulizia della zona antistante, al volume della musica e ad altre regole fondamentali, sia per la sicurezza che per il decoro urbano che per una città turistica come Viterbo non è secondario. Con l'assessore Mancini lavoreremo in questa direzione - conclude il sindaco e mi auguro che già il prossimo fine settimana si possa avere una maggiore flessibilità, per dare una risposta sia agli operatori, meritevoli di esercitare la propria attività in maniera seria e professionale, sia ai cittadini del centro».