Martedì 10 Maggio 2022, 06:05

Con la forza dei sondaggi. Orfani degli “ex alleati” di centrodestra, chiamati con un ultimo tentativo «a unirsi per tornare a governare Viterbo», da Fratelli d’Italia lanciano Laura Allegrini: «Attraverso l’uso di alcuni sondaggi, risulta essere la migliore potenziale sindaca in campo per il centrodestra». Parola del capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida.



Ci sono volti noti e meno noti tra i 32 candidati della lista Fratelli d’Italia per Allegrini sindaco. Anche se i nomi non sono stati annunciati, ieri alle Terme dei Papi la presentazione con Lollobrigida ha visto anche il coordinatore di FdI Lazio, Paolo Trancassini. A tirare le redini, a parlare di «una squadra giovane, con più del 50% dei candidati al di sotto dei 50 anni», il deputato Mauro Rotelli (con il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e quello comunale Luigi Maria Buzzi). Non mancavano, con la loro nuova casacca, gli ex FI Antonella Sberna e Matteo Achilli.



«Due importanti nuovi arrivi, che hanno deciso di condividere il nostro percorso», come affermato da Lollobrigida. Tra il pubblico altri volti noti, che sembrerebbero riconfermare la presenza per la tornata elettorale: Gianluca Grancini, Marco De Carolis, Antonio Scardozzi, Ombretta Perlorca, il già confermato Claudio Taglia e i due candidati da Gioventù nazionale, Ludovica Antimi e Luca Mattia Schiada. Accanto a loro, in fila per scattarsi una foto con il capogruppo alla Camera, anche molti altri aspiranti consiglieri comunali, come Donatella Amantini, Martina Pasqua, Donatella Salvatori, Stefano Marini Balestra e altri volti più o meno noti nel panorama viterbese. Ad arricchire la rosa anche il già presentato Lorenzo Suraci, ex questore che promette di porre un rimedio alla questione sicurezza che attanaglia il centro storico della Città dei Papi.



A rinunciare ufficialmente alla sua candidatura, forse in attesa delle regionali 2023, il coordinatore Buzzi che si è dichiarato «pronto a supportare sempre e comunque il partito» anche dall’esterno di Palazzo dei Priori. Tra gli addii alla politica sembra certo quello dell’ex vicesindaco Enrico Contardo (ex Lega)