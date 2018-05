Lo spiava, l'ha ucciso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una furia omicida incontrollata, scattata per qualcosa che ancora non si conosce, che ha portato all'uccisione di un uomo di 42 anni. Resta più di un interrgoativo dietro la scoperta dell'omicidio di Davide Barchi, trovato massacrato di botte nel suo monolocale in via Fontanella del Suffragio, a due passi dal Corso. In carcere con l'accusa di omicidio Stefano Palani, 31enne abitante a Bagnaia con la compagna e una bimba piccola. Il delitto risalirebbe a tre giorni fa. Barchi, origini campane e a Viterbo da qualche anno,...