Lite tra due pakistani in casa finisce a coltellate: arrestato un uomo di 31 anni per tentato omicidio

Un arresto per tentato omicidio nella scorsa notte a Viterbo. Gli agenti della Squadra mobile hanno bloccato, in collaborazione con operatori dell’ufficio prevenzione e soccorso, uno straniero con l'accusa di tentato omicidio.Nella scorsa notte gli agenti della Volante erano intervenuti in una via del centro storico, una traversa di piazza della Rocca. Qui un pakistano di 47 anni era stato ferito, durante un’aggressione, con tre coltellate all’addome. Sul posto erano intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo presso al pronto soccorso di Belcolle, in codice rosso.Nella successiva attività investigativa la Squadra mobile ha rintracciato, nell’appartamento dove vive la vittima, un suo connazionale di 31 anni. Per gli agenti è lui l’aggressore; nell’alloggio sono stati trovati alcuni suoi indumenti con tracce di sangue e un coltello da cucina, con lama di più di 20 centimetri, macchiato di sangue e verosimilmente utilizzato dall’aggressore per compiere il reato.Sul fermato è poi arrivata la conferma del ferito, dopo l’intervento chirurgico d’urgenza a cui era stato sottoposto. Confermando quanto emerso dai primi rilievi. Tutto sarebbe nato da una lite tra i due stranieri, entrambi regolari sul territorio nazionale, poi sfociato nell’aggressione. L’arrestato è stato a disposizione dell’autorità Ggudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.