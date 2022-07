Lite in strada finisce nel sangue, ferito a coltellate un 32enne

Lite in strada finisce nel sangue. Nella notte tra sabato e domenica un 33enne ivoriano è stato accoltellato da un coetaneo residente a Viterbo. La lite è avvenuta in viale Trento, poco distante dalle mura cittadine. La vittima, ricoverata all'ospedale di Belcolle in prognosi riservata, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri del Norm che poco dopo hanno fermato il 32enne viterbese che dovrà essre sottoposto alla convalida nelle prossime ore. L'accusa per l'indagato è di tentato omicidio. In corso le indagini per capire cosa abbia spinto il 32enne a estrarre il coltello e colpire l'ivoriano.