​Lite tra ragazzi in centro finisce a coltellate, aperta un’indagine

Lite tra ragazzi finisce a coltellate, aperta un’indagine.



Venerdì notte a piazza della Repubblica due giovani di Viterbo hanno avuto un’accesa discussione, culminata con un’aggressione con un fendente.



I carabinieri - intervenuti in un secondo tempo poiché allertati dal pronto soccorso, che dopo le prime cure ha dimesso il ragazzo ferito - hanno iniziato le prime indagini sentendo le persone presenti come testimoni, anche in assenza della querela della vittima che non ha voluto denunciare l’accaduto.



In poco tempo i militari sono riusciti a risalire all’identità di entrambi i ragazzi e hanno aperto un’indagine. Secondo la prima ricostruzione la vittima era con la fidanzata, che avrebbe assistito a tutta la scena. © RIPRODUZIONE RISERVATA