Martedì 20 Dicembre 2022, 05:55

Lite familiare in via dei Mille, la polizia costretta a utilizzare il taser. Domenica sera poco prima di mezzanotte gli agenti sono intervenuti sulla centralissima via di Viterbo per sedare una furiosa lite. All’interno dell’appartamento hanno trovato 4 donne, due uomini e una bimba di 4 anno.

Secondo quanto ricostruito uno degli uomini, quarantenne della Georgia aveva aggredito l’altro uomo e le tre donne. Per cercare di calmare il georgiano che continuava a essere aggressivo anche davanti alla polizia gli agenti hanno dovuto utilizzare il taser. Una volta immobilizzato è stato portato in questura. Negli uffici avrebbe continuato a dare in escandescenza. Avrebbe prima ferito un agente e pori avrebbe iniziato a prendere a testate il muro dell’ufficio Volanti. Poliziotto e georgiano sono stati entrambi refertati al Pronto soccorso.

L'agente è stato dimesso con 6 giorni di prognosi per contusione dito mano destra. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nella camera di sicurezza. Ieri mattina il giudice del Tribunale di Viterbo ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alle vittime. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 che hanno trasportato due feriti in ospedale.