“Linea Verde”, le telecamere Rai puntate sulle eccellenze dell'Agro Falisco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le telecamere di Linea Verde alla scoperta dell’Agro falisco, nel Viterbese. L’autore del programma di Rai Uno, Dario Di Gennaro, e il regista Stefano Maria Gallo stanno registrando in questi giorni una punta della trasmissione televisiva condotta da Daniela Ferolla e Peppone Calabrese. La destinazione è tra Civita Castellana, Nepi e Gallese.Il programma, che va in onda ogni domenica a partire dalle 12.20, offrirà ai telespettatori di Rai Uno, un viaggio che andrà alla scoperta di un territorio ricco di eccellenze agroalimentari, di un ambiente ancora incontaminato, dell’artigianato ceramico e delle tradizioni locali.Le attenzioni saranno focalizzate anche sulle testimonianze del passato presenti nella bassa Tuscia, uniche nel suo genere. Insomma, una bella promozione per l'intera area della provincia di Viterbo. Non ancora stabilita la data della messa in onda dei servizi, che comunque sarà programmata per una delle domeniche di marzo.