Liceo musicale e ginnasio di Viterbo, l'esibizione dei giovani dei due cori

Gli studenti del liceo musicale “Santa Rosa” e quelli del ginnasio “Mariano Buratti” si sono esibiti domenica pomeriggio in un concerto nella chiesa del Gesù, nell’ambito della manifestazione di solidarietà “La città a colori”.



I ragazzi erano diretti da una esperta di canto corale giovanile, la professoressa Antonella Bernardi. I due cori si sono esibiti separatamente per poi riunirsi in un brano finale. Le studentesse del Buratti, al debutto in pubblico, dopo appena tre mesi di corso hanno già dimostrato padronanza e amalgama, misurandosi con brani celebri della tradizione anglosassone, come Greensleaves e Scarborough Fair, o di altre tradizioni europee, come il divertente brano popolare “Il merlo ha perso il becco”, arrangiato a tre voci.



Il coro Stand by me, accompagnato alla chitarra dal prof. Gianluca Zappa e alle percussioni da Alessandro Anselmi, è appena nato da un finanziamento del Fondo sociale europeo al liceo Buratti, che diversi anni fa si era distinto per l’istituzione di un laboratorio musicale. Clara Vittori, dirigente scolastico, ha spiegato che è intenzione dell’Istituto di proseguire con questa attività, che ha un valore non solo artistico, ma anche educativo e sociale.



Dopo di loro è toccato ai più esperti studenti del coro Juvenilis Harmonia del liceo musicale S. Rosa, che ha presenato al pubblico brani come Moon River o Smile, dimostrando la loro preparazione con un brano insidioso e complicato, la versione del maestro viterbese Gino Nappo del celebre “Je cherche la titine”.



Dalla due scuole un messaggio forte: i giovani di oggi possono essere coinvolti in attività sicuramente impegnative, che li gratificano e li aiutano a costruire insieme (anche da istituti scolastici diversi) momenti di autentica bellezza.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02



