Liceo Buratti, un pezzo di cancello da 15 kg si stacca e finisce in testa a una collaboratrice scolastica

Un pezzo di cancello in testa a una collaboratrice scolastica. Incidente questo pomeriggio all'esterno del liceo ginnasio classico linguistico "Mariano Buratti", in via Tommaso Carletti, a Viterbo.

Qui, intorno alle ore 17,30 un elemento della parte superiore del cancello si è staccato ed è caduto in testa alla donna.

Circa un metro e mezzo di lunghezza per 15 chili di peso, questa l'entità del pezzo crollato sulla collaboratrice domestica.

Subito dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia e l'ispettorato del lavoro.