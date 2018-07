Libri tra i rifiuti a Sutri: erano di un illustre studioso del Novecento. Ricerche in corso

di Carlo Maria Ponzi

«Non ho faticato a individuare nell'architetto Luigi Quagliata il proprietario dei libri gettati in discarica. E' bastato sfogliare qualche volume e trovare nel frontespizio la sua firma. Poi il colpo di fortuna: all'interno di un tomo era conservato un suo estratto conto emesso da una banca di Milano». Isabella Chiappara, storica dell'Arte della moda all'accademia di Belle arti, è un fiume in piena. Dopo aver casualmente scoperto in un'isola ecologica della Cassia (km 48, tra Sutri e Capranica) centinaia di libri ammonticchiati alla rinfusa, racconta il suo stupore nel trovarsi di fronte a un ingente patrimonio bibliografico, del 19° e 20° secolo.



«Prima afferma ho allertato il Comune di Sutri, guidato dal neosindaco Vittorio Sgarbi, che attraverso l'assessore al Turismo, Claudia Mercuri, ha preso in carico gli scatoloni, consegnati al direttore della biblioteca. Quindi ho cercato di saperne di più su Quagliata». Nato a Sant'Alessio Siculo nel 1899 e morto a Roma nel 1991, l'architetto è un nome di rilievo. Nel 1936, vinse il concorso internazionale del Comune di Venezia per progettare il Palazzo del Cinema, al Lido. Di idee antifasciste, dopo l'arresto a scopo precauzionale per la visita del Duce a Messina, emigrò negli Stati Uniti, dove trascorse il periodo della Seconda guerra mondiale. Rientrò in Sicilia nel 1943 e aderì al Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli) e fece parte della consulta, l'assemblea che fece le veci del Parlamento fino alle elezioni del 2 giugno 1946 per eleggere i membri della Costituente.



«Adesso dobbiamo scoprire come quei libri sono arrivati a Sutri, da dove provengono e perché sono finiti in discarica», dice Chiappara. Una cosa è certa: il giallo si infittisce. Motivo? Negative le prime ricerche di Mercuri negli archivi comunali sul legame di Quagliata a Sutri. «Ma quei libri non sono arrivati in discarica volando», dice l'assessore.





