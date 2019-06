Liberiamo il lago di Bolsena dai rifiuti e dalla plastica: l'operazione pulizia dei soccorritori acquatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' solo un progetto pilota, per ora, ma alle prime uscite ha già dato ottimi risultati. E' l'iniziativa della Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa) denominata “Sea rescue against plastic“ sbarcata anche sulle acque del lago di Bolsena, nel comune di Capodimonte.Con i soccorritori Fisa della delegazione provinciale, guidati da Gianfranco Proietti (con la collaborazione del responsabile Francesco Moschini del centro federale Fisa locale) si sono svolte due giornate all’insegna della salvaguardia dell’ambiente costiero. Insieme ai soccorritori anche un centinaio di volontari, alcuni ospiti di Villa Armonia (comunità socio educativa del Comune di Celleno), affiliati a varie associazioni tra cui Avis Capodimonte, gruppo Canoe/kayak, Federazione Italiana canoe-cayax con il delegato Coni Andrea Liberatoscioli. Tutti, muovendo dal centro federale Il Gitano, si sono adoperati per la raccolta anche sui fondali del lago.Dopo una lezione videoregistrata per la sensibilizzazione sul concetto di inquinamento marino e lacustre dai rifiuti plastici. grazie anche alla collaborazione con il Comune di Capodimonte e alla Conad supermercati Marta-Capodimonte, con sacchi e guanti tutti i partecipanti hanno raccolto rifiuti plastici, bottigliette, cannucce, tanti mozziconi di sigarette e anche rifiuti ingombranti (bombole di gas, motori di imbarcazioni, pneumatici, sedie, relitti di imbarcazioni varie) ritrovati nei fondali lacustri e sulla spiaggia.Stesso discorso alla domenica 16 giugno dove, con un nuovo mucchio di rifiuti prodotti nella giornata di festa. «Augurandoci che la dimostrazione di questi giorni abbia stimolato tutti i villeggianti a migliori comportamenti ambientali - dicono dalla Fisa - proporremo altre giornate di tutela e salvaguardia ambientale impegnandosi nella lotta contro ogni inquinamento e soprattutto tutelando i mari i laghi e ogni fonte di acqua indispensabile per la nostra sopravvivenza».