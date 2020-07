© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legano e imbavagliano anziana al letto e le svuotano la cassaforte. Notte da incubo per una 91enne di Canepina. Sabato sera tre malviventi sono entrati dalle finestre della sua casa al pian terreno per mettere a segno un colpo sicuro. La donna, anziana e molto conosciuta in paese, è stata subito immobilizzata nel letto e non avrebbe opposto resistenza.La rapina sarebbe durata pochissimo, giusto il tempo legare la proprietaria, scoprire dove fosse la cassaforte e portare via tutti i soldi nascosti dentro. Da un primo bilancio sembrerebbe che i banditi abbiano rubato oltre 200mila euro. Un bottino troppo sostanzioso per essere frutto del caso. I tre con le borse piene di denaro e preziosi avrebbe lasciato la casa, nella zona centrale di Canepina proprio vicino alla piazza del Comune, dalla porta principale. Ormai certi di non essere seguiti.La donna, L.B., stesa e legata al letto non è riuscita a chiamare i soccorsi. A trovarla immobilizzata ieri mattina presto è stata una signora che ogni mattina va a trovare e ad aiutarla. La badante dopo aver liberato l’anziana ha chiamato i carabinieri e il 118. I sanitari hanno costatato che la 91enne, nonostante la notte da incubo, era in buona salute e non è stata ricoverata. Per lei solo una grande paura.La vittima dopo i primi soccorsi avrebbe parlato anche con gli investigatori, raccontando di aver visto tre persone, due uomini e una donna. I carabinieri, del nucleo operativo e radiomobile e di quello investigativo della compagnia di Viterbo, appena arrivati in casa hanno iniziato a fare i primi rilievi cercando impronte e indizi.Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del bar che si trova vicino all’entrata della casa della donna. Nei video si vedrebbero tre persone, due uomini e una donna, uscire da una casa vicina. Sembrerebbe che i tre abbiano colpito in maniera sicura. Probabilmente sapevano che l’anziana viveva sola e aveva in casa una grossa quantità di denaro.Tutti gli elementi sono ora al vaglio degli investigatori dei carabinieri che stanno ricostruendo il quadro della rapina.