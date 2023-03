Legambiente premia il Bio Distretto della Via Amerina per l'attenzione alla natura

Nel “Forum Energia” di Legambiente, al quale hanno partecipato esperti, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e realtà territoriali virtuose per le buone pratiche, il Biodistretto viterbese della Via Amerina ha avuto un “riconoscimento al merito”.

Il presidente Famiano Crucianelli, nel ricevere il riconoscimento, ha ricordato ha ricordato «l’importanza delle comunità energetiche che da almeno da tre anni il Biodistretto ha iniziato a sviluppare in diversi comuni, ma anche la centralità che le “buone pratiche“ hanno in agricoltura nella strategia di emissioni di Co2 in atmosfera».

Aggiungendo che «il benessere ecologico e la cura del suolo devono essere uno degli obiettivi fondamentali, se si vuole contrastare la tragedia del cambiamento climatico».