Lega viterbese, resta l'alta tensione. Nel mirino le alleanze per le elezioni provinciali

Resta alta la tensione nella Lega viterbese, alimentata dalla scadenza ravvicinata del rinnovo della Provincia. Il gruppo della Buona Lega, costituito da amministratori comunali presenti in 28 comuni della Tuscia, continua contestare la gestione del partito condotta dal senatore Umberto Fusco.

Dopo la contestazione ai risultati a loro dire molto deludenti delle recenti elezioni comunali, nel mirino ora ci sono quelle provinciali per il rinnovo degli organi. Consultazione di 2° livello (votano soltanto i consiglieri eletti nei 60 comuni del Viterbese) che rappresenta solo una prova di forza tra partiti. Sostenuta dalla nascita di vari laboratori politici, in grado di esprimere qualsiasi tipo di accordo.

«Stiamo perdendo di credibilità dice Tito Celoni, portavoce della Buon Lega dopo che in una riunione del partito sono emerse queste ipotesi: quella di unire un fronte di centrodestra, candidando un nostro sindaco che ha sbattuto la porta in facci al nostro partito (Giulivi di Tarquinia, ndr), o in alternativa fare un accordo trasversale con il centro sinistra per presentare invece un sindaco forzista (Romoli di Bassano in Teverina, ndr). Sono ipotesi che non rispettano la politica del nostro partito e non troveranno, da parte nostra nessun appoggio».

Poi la Buona Lega fa una proposta: «Siamo pronti a candidare un nostro rappresentante - dice Celoni - se non si troverà una quadra. Non possiamo continuare a farci del male e per questo motivo siamo in attesa di essere ricevuti da Salvini, a cui abbiamo chiesto un incontro perché conosca le problematiche del nostro territorio e si lavori per un urgente cambiamento di rotta».

Il gruppo ha poi contestato a Fusco i tanti slogan inneggianti al territorio, al coinvolgimento di tanti, di termalismo e quant'altro. Ma nei fatti si è allontanato l'interesse del nostro elettorato.« Non vorremmo che tanto disinteresse mostrato sulla crisi della Lega nel Viterbese fosse di peggio, proprio per nascondere strane alleanze costruite pur di restare a galla in politica»