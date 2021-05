20 Maggio 2021

di Massimo Chiaravalli

(Lettura 2 minuti)







Il nome ancora non c’è, la Lega lo farà al sindaco Giovanni Arena alla fine della settimana o all’inizio della prossima, dopo l’approvazione in giunta del bilancio consuntivo. Del successore di Enrico Maria Contardo c’è però l’identikit: un tecnico di alto profilo, dottore commercialista, contabile, esperto di bilanci, analisi economica e società partecipate, revisore dei conti di enti locali e revisore legale, non viterbese e con studio a Roma. Il partito di Salvini intanto però perde un pezzo: Ombretta Perlorca, transitata al gruppo misto.

La moglie dell’ex assessore ha seguito la scia del marito, è andata fuori dalla Lega sbattendo la porta. Ieri mattina si è svolto il secondo vertice di maggioranza, dove il partito ha sondato l’ipotesi di rivedere tutto, scartata però dagli alleati. Troppo rischioso rimettere in moto la macchina del rimpasto adesso. Di sicuro il ruolo di vicesindaco resterà appannaggio dei verdi. Sarà con ogni probabilità Claudio Ubertini.

E il nuovo assessore? Dopo aver ascoltato anche il gruppo consigliare – qualcuno degli eletti non avrebbe disdegnato di prendere il posto di Contardo – è stato individuato il nome del tecnico esterno. A lui spetteranno bilancio e partecipate, mentre il verde e le terme saranno dirottate sugli altri due assessori leghisti. Forse il termalismo a Ubertini e il verde pubblico a Ludovica Salcini.

Il sindaco è in attesa. «Il nome – dice – mi verrà comunicato questo fine settimana, forse anche un po’ più in là. Avevo infatti consigliato alla Lega di approvare prima il bilancio consuntivo, che andrà in giunta nei primi giorni della prossima settimana». Nessuno stravolgimento di deleghe in ogni caso. «Del resto non si tocca niente. Siamo a due anni da fine consigliatura – continua - c’è da approvare il consuntivo che scade il 30 maggio: andare a smuovere non mi sembra il caso».

Se la squadra resterà la stessa, andrà pungolata. «Magari cercherò di stimolarli al massimo, farò un programma delle cose che possono effettivamente essere realizzate da qui al 2023 assessorato per assessorato, senza programmi a lunga scadenza. Ho dato questa impostazione – conclude Arena - non mi sembra il caso di mettersi a creare problemi».