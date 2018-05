Lega e Forza Italia, è muro contro muro. Non molla neanche Arena: «Tajani vuole la mia candidatura»

di Massimo Chiaravalli

Lega o Forza Italia? Alessandro Usai o Giovanni Arena? «Se si va avanti così si rischia un’amministrazione di vendette e pugnalate alla schiena. Io un passo indietro? Sarebbe l’ennesimo: lo farei solo se me lo chiedesse Tajani. Ma mi ha detto di tenere la barra dritta». Dopo un mese di muro contro muro e di silenzio adesso Arena dice la sua.



Allora, a che punto siamo?

«Il dialogo si è interrotto quando la Lega ha voluto imporre una candidatura mai discussa, che ha sorpreso tutti e che doveva essere automaticamente quella della coalizione. Invece le proposte si dovrebbero discutere. Da allora, in un mese non è stata fatta alcuna marcia indietro».



E si può fare a tempo quasi scaduto?

«La mossa del senatore Fusco non è stata personale, ha coperture più in alto. Usai lo conosco dalle scuole medie, suo padre è stato mio insegnante di inglese: massima simpatia e stima. Ma di questa forzatura ancora non abbiamo capito il motivo».



La Lega va avanti come un caterpillar. Forza Italia?

«Apprezzo la fermezza con cui sta difendendo la mia candidatura. Tajani, Battistoni, Fazzone: nessuno mi ha chiamato per un piano B».



Con Usai vi siete parlati?

«L’ultima volta ci siamo salutati a Santa Rosa ma non ho il suo telefono. Se ci sarà modo, ben volentieri».



Uno dei due deve cedere.

«Vogliamo unità, questa situazione si poteva evitare con modi più accettabili. Invece hanno fatto come quello che prima ti dà un cazzotto e poi dice parliamo. Attenzione però: così rischiamo un’amministrazione di vendette e coltellate nella schiena».



Tajani è a Roma: ha parlato con lei e Berlusconi?

«Il dialogo è stato ai massimi livelli. Ha a cuore la situazione e mi ha detto di tenere la barra dritta perché Fi sta tenendo duro e vuole portare a casa il risultato».



Sarebbe pronto a un passo indietro per la coalizione?

«Negli anni ’90 tra Arena e Meroi è stato Meroi. Poi tra Marini e Arena è stato Marini. Per il bene del partito il buon Arena ha fatto sempre passi indietro, prendendo schiaffi quando c’erano da prendere. Oggi Fi vuole dare un riconoscimento ai miei 25 anni di attività».



Quindi non lo farebbe, se non su richiesta di Tajani?

«Lo farei con molta amarezza, ma anche lui avrebbe difficoltà a chiedermelo».



Accetterebbe Usai come vice?

«E’ in gamba ma non lo conosco dal punto di vista amministrativo. Una collaborazione ci potrebbe stare».

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10



