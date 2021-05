22 Maggio 2021

C’è la convocazione a Roma. Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore regionale della Lega, martedì prossimo si vedrà con il suo omologo provinciale Alessandro Giulivi. Il sindaco di Tarquinia giovedì sera è uscito dal partito in rotta con la compagine viterbese, portandosi però dietro tutta la sua squadra: assessori e consiglieri comunali.

Un colpo durissimo per i verdi, che così perderebbero in un solo colpo l’amministrazione e lo loro intera classe politica locale. Durigon ha quindi deciso di convocare Giulivi per cercare di fargli cambiare idea, ed è convintissimo di riuscire nel suo intento. Eppure il sindaco di Tarquinia si è espresso con toni durissimi, parlando dei suoi colleghi come «piccole sentinelle pronte a spaccare e far nascere malumori».

Tanto che alla fine «il sottoscritto, tutti gli assessori e i consiglieri eletti in gruppo Lega di questo Comune, i responsabili incaricati dei dipartimenti e da tutti i coordinamenti, non essendoci più le condizioni necessarie a proseguire serenamente nel partito, dichiarano la loro uscita irrevocabile dalla Lega».