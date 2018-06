Le Vibrazioni in concerto a Canepina domenica prossima

Le Vibrazioni sono pronte a far cantare e ballare Canepina. La band di Francesco Sarcina si esibirà sul palco in piazza primo maggio domenica 10 giugno, in occasione dei festeggiamenti per santa Corona. La tappa canepinese si inserisce nel tour «Così sbagliato» delle Vibrazioni.



Il concerto, a ingresso gratuito, inizierà alle 21.30. Al termine grande spettacolo pirotecnico. L'evento è stato organizzato dal Comitato Santa Corona 2017/2018

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:17



