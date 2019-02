Le strade regionali tornano all'Anas. Gli investimenti previsti nel Viterbese per Cassia e Flaminia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le strade che erano di competenza dellla Regione tornano all'Anas. Si è infatti concluso l’iter per la riclassificazione di 17 strade regionali e due provinciali - tra cui diverse che interesano il Viterbese - per circa 684 km complessivi di arterie stradali nel Lazio. Tra queste la Cassia e la Flaminia.Si torna alla gestione Anas (Gruppo FS Italiane) su arterie che erano state declassate dal 2001, nell’ambito del decentramento amministrativo, e che erano gestite dalla Regione Lazio tramite Astral; oltre a queste anche due brevi tratti prima gestiti dalla Provincia di Viterbo.L’operazione è stata presentata questa mattina in Regione alla presenza del presidente Nicola Zingaretti, dell’amministratore delegato Anas, Massimo Simonini, e dell’amministratore unico Astral, Antonio Mallamo. “Lo scopo principale - ha affermato Simonini - è garantire la continuità territoriale degli itinerari e assicurare standard di servizio, elevati e omogenei, sulla rete di interesse nazionale. Anas ha già predisposto un piano di manutenzione straordinaria su tutte le strade rientrate nel Lazio per un investimento di 80 milioni di euro”.Tra le strade coinvolte nel Lazio ci sono le consolari e la viabilità da e verso Roma e l’Aeroporto di Fiumicino. Per quello che riguarda la Tuscia, ecco la Ss 2bis “Cassia Veientana”, la Ss2 “Cassia”, la Ss3 “Flaminia”. Inoltre figurano due brevi tratti in provincia di Viterbo: la Ss74 “Maremmana” e la Provinciale 151 dal casello di Orte all’innesto della Orte-Civitavecchia.Il piano di manutenzione straordinaria messo a punto da Anas per un 80 milioni di euro riguarderà tutte le strade rientrate e prevede il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il ripristino di impianti e segnaletica. Per la Ss2 bis “Cassia Veientana” saranno affidati lavori per 4,5 milioni per ripristino piano viabile, pulizia delle pertinenze stradali, abbattimento di alberature pericolose e sostituzione/riparazione di barriere laterali di sicurezza.Interventi analoghi sono previsti sulle altre arterie in provincia di Viterbo per 11,1 milioni di euro. Per tutte le strade rientrate sono previsti interventi che prevedono il ripristino di impianti e segnaletica per 5 milioni di euro.