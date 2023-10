Le sorelle musiciste Raffaella e Daniela Sabatini, protagoniste all' Auditorium Murialdo di Viterbo

Eccezionale riscoperta musicologica delle sorelle musiciste Raffaella e Daniela Sabatini con l' esecuzione integrale delle Sinfonie a violino solo op.7 di Angelo Berardi.

Hanno fatto scoprire ai viterbesi un capolavoro che un musicista e sacerdote dell' epoca barocca dedicò ad una monaca agostiniana.

Le sorelle musiciste Raffaella e Daniela Sabatini, rispettivamente violinista e clavicembalista, con il loro Duo "De Musica" sono state protagoniste all' Auditorium Murialdo di Viterbo nell' àmbito del loro "Viterbo Festival" che dal maggio scorso si svolge in Musei, Chiese, Auditorium e piazze di Viterbo, di un evento musicale e musicologico d' eccezione con la loro Conferenza-concerto "Angelo Berardi Maestro di Cappella del Duomo di San Lorenzo a Viterbo e le sue Sinfonie a violino solo op.7".

Il pubblico presente ha seguito con grande interesse ed attenzione l' esecuzione integrale grazie al virtuosismo violinistico di Raffaella Sabatini che, con la sua accurata e filologica revisione di tali Sinfonie, si conferma così autentica esperta del repertorio barocco e la conferenza con cui la musicologa Daniela Sabatini, alla quale si deve la realizzazione del basso continuo di tali Sinfonie, ha illustrato la vita e le opere del sacerdote Angelo Berardi, una fra le figure più importanti del barocco italiano, incentrandola particolarmente sul suo rapporto con Viterbo anche come Canonico della Collegiata di S. Angelo in Spatha.

Le Sinfonie o Canzoni op. 7 edite nel 1670 sono state riscoperte dalle sorelle Sabatini che ne hanno realizzato il basso continuo ed un' accurata quanto filologica revisione, e fin dal 2004 eseguito in Duo e con il loro Ensemble "De Musica" in vari loro concerti in Italia ed all' estero anche in varie prestigiose rassegne quali a Roma "Omaggio al Violino" e "Violin Festival", e nella Tuscia e a Viterbo rispettivamente nei "Bolsena Musica MasterClasses" e "Omaggio a Viterbo, la Città dei Papi" alla Sala Mendel del Convento della SS.Trinità, in una cornice agostiniana quest' ultima idealmente collegata a quella del Convento e Chiesa di S.

Agostino, oggi purtroppo distrutti, che ispirò Angelo Berardi per questa sua raccolta di Sinfonie op.7 da lui dedicata alla monaca agostiniana Suor Anna Maria Francesca Rossi.

Aver tolto dall'oblìo ed aver fatto conoscere da 20 anni questo assoluto capolavoro della letteratura violinistica, uno dei rari esempi di musica strumentale dell' epoca barocca composta interamente a Viterbo e nel contempo un musicista che ha segnato la vita musicale Viterbo, città da lui profondamente e sinceramente amata ed a cui legò la sua attività, rende onore alle sorelle Sabatini in quanto costituisce non soltanto un' alta quanto lodevole impresa musicologica mai precedentemente effettuata da altri anche a Viterbo e nella Tuscia, ma un' autentica opera di cultura, arte e bellezza.

La conferenza-concerto costituisce inoltre un ulteriore tassello di quel monumento musicale unico nel suo genere che le sorelle Sabatini con la loro Accademia "De Musica" ed i loro Festivals e rassegne musicali, Seminari di Studi, Corsi di musica e MasterClasses dedicano dal 2016 a Viterbo ed al suo comprensorio, ai suoi tesori di storia, arte, fede e paesaggistici, alle sue devozioni mariane ed ai suoi Santi, ai suoi musicisti e personaggi storici.