Le maestre non fanno entrare gli alunni dopo la deratizzazione: denuncia del sindaco per procurato allarme

Una vicenda dai contorni foschi quella accaduta questa mattina a Nepi, nell'istituto comprensivo di via Roma. La scuola, da sabato scorso, era stata oggetto di una deratizzazione che doveva concludersi domenica notte, in modo da far svolgere regolarmente le lezioni.



Ma, a quanto pare, per paura che fossero state spruzzate sostanze nocive, alcune insegnanti o anche diversi genitori, la questione è ancora ben da chiarire, hanno pensato bene di precludere l'ingresso agli alunni per questioni igienico-sanitarie. Quindi quasi 300 ragazzini sono ritornati a casa. Pronta la riposta del sindaco che, dopo aver chiarito la questione con la dirigemte scolastica, ha presentato una denuncia per procurato allarme ai carabinieri