Le Frecce tricolori sul lago di Bolsena: due giorni di acrobazie per gli eventi dell'Air Show

Air Show a Montefiascone (Viterbo), sabato e domenica intorno al lago di Bolsena con lo sguardo verso il cielo.



Si inizierà sabato sul lungolago falisco, con l'inaugurazione del monumento in memoria dei piloti montefiasconesi scomparsi: per ricordare il capitano Paolo Scoponi, pilota militare e collaudatore sperimentatore, in servizio proprio nel gruppo di Addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare, deceduto nel 1988 durante un normale volo di addestramento a Rivolto (Udine). E il capitano Piero Giraldo, navigatore militare dell’Aeronautica, morto nel 1992 in un incidente di volo con un Tornado a Garessio (Cuneo). Con loro anche Gino Bartoli, pilota della Regia aeronautica e poi dell’Aeronautica militare, morto a Roma nel 1954 per una malattia contratta in guerra; e Paolo Lozzi, in forza all’Aviazione dell'esercito, deceduto in un incidente di volo a Tuscania il 23 gennaio 2014.



Seguirà poi l'Air show delle Frecce Tricolori, il 313º Gruppo addestramento acrobatico, la pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica Militare. Dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A e la loro sede è l'aeroporto di Rivolto (Udine). Con dieci aerei, di cui nove in formazione e un solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie, le ha rese le famose ovunque.



Da alcuni anni, le esibizioni della Pan si chiudono con la formazione al completo che disegna nel cielo un tricolore lungo cinque km, questo è valso alle Frecce Tricolori il record mondiale per la bandiera nazionale più lunga mai realizzata. Questa sera, alle ore 21,30, altro evento straordinario in piazzale Mauri a Montefiascone: il concerto della Banda musicale dell’Aeronautica: 50 musicisti per 80 minuti di spettacolo, attraverso sinfonie di Beethoven, Mozart, Rossini ed arrangiamenti moderni diretti dal Maestro Marco Moroni.



Durante le giornate dell'Air Show non sarà possibile accedere con nessun mezzo lungo il tratto del lungolago da Montefiascone a Marta. Dai parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito fino all’area dello spettacolo. Le zone parcheggio saranno tre: sulla provinciale Lago di Bolsena km 3,8 a Montefiascone località La Valle; sulla Sp Verentana loc. Fondaccio (adiacente Caseificio Di Biagio); Strada delle Madonne, a Marta. Costo del parcheggio: 5 euro. Informazioni sul sito www.airshowlagobolsena.it .



Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40



