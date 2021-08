Giovedì 12 Agosto 2021, 06:50

In maggioranza sono 20enni e rientrati da poco dalle ferie in Italia o all’estero (Croazia, ad esempio). Degli ultimi 25 casi scoperti ieri dalla Asl, 14 sono nati tra il 1997 e il 2007. Il contagiato più avanti con l’età è del 1955. Sale così a 347 il numero attuale dei cittadini positivi nella Tuscia. I nuovi casi sono distribuiti in 12 comuni della provincia: 5 a Viterbo, 4 a Montalto di Castro, 3 a Ronciglione, 2 a Carbognano, Sutri e Vallerano, uno a Canepina, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla e Vitorchiano. Di loro, 16 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, mentre 9 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in.

Ieri si è però registrata anche un’infornata di guariti: 17 pazienti sono usciti dalla quarantena. E si è anche registrato un calo nei ricoveri: una positiva che era stata trasportata in un ospedale Covid di Roma è stata dimessa. Al momento, restano 7 i contagiati assistiti in strutture sanitarie: 2 nella Capitale e 5 nel reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Novità anche sul fronte delle prenotazioni di prestazioni. Dopo l’attacco hacker che ha oscurato tutti i portali della Regione Lazio, da ieri il sistema è tornato nuovamente operativo in tutti i Cup presenti nel territorio della provincia di Viterbo. Nei giorni scorsi, per ovviare al blocco, prima si era optato per appuntamenti presi recandosi di persona in uno degli sportelli operativi sul territorio, poi tramite un numero fisso dedicato o una mail. Ma ora i cittadini della Tuscia possono tornare a prenotare, con le abituali modalità anche di pagamento, sia le prestazioni di laboratorio e di diagnostica per immagini, sia le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Ma dato che la rete di servizi online non è ancora stata ripristinata in toto, al fine di garantire un corretto orientamento e un accesso efficace ai servizi sanitari, fino al termine delle problematiche collegate con i sistemi informatici regionali, la Asl di Viterbo manterrà comunque attiva la centrale operativa, attraverso il numero telefonico 0761 236829 (che può essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16) e l’indirizzo di posta elettronica gestione.prenotazioni@asl.vt.it. La centrale nei giorni scorsi ha preso in carico numerose richieste di informazioni e oltre mille prenotazioni di prestazioni specialistiche (con tutti i codici di priorità).