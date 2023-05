Lunedì 22 Maggio 2023, 04:40

L’arredo bagno targato Civita Castellana in esposizione in Inghilterra. Sarà la ceramica Simas a rappresentarlo al Clerkenwell Design Week 2023 di Londra, nell’ambito della collettiva di Ceramics of Italy, organizzata dall’agenzia Ice in collaborazione con Confindustria Ceramica. L’azienda di via Falerina presenterà alcune fra le più recenti collezioni firmate da Simone Micheli, declinate in alcune nuances dei 19 colori della vasta gamma cromatica.

«Siamo un’azienda per la quale il design riveste carattere sempre più importante - evidenzia Marco Giuliani, direttore generale Simas - crediamo nell’importanza di interpretare i mutamenti di gusto e del lifestyle nella vita dei consumatori e di tradurre, grazie al design, questi cambiamenti in innovazione. La collaborazione pluridecennale con la designer californiana Terri Pecora e con l’architetto Simone Micheli, oltre al Simas Design Team interno, sono un modo concreto per essere vicini a chi, nel mondo del design, studia i fenomeni evolutivi e il loro potenziale innovativo».

L’evento coinvolge gli showroom di Clerkenwell Road, area a nord-est Londra oggi riconosciuta come hub creativo d’eccellenza per designer e architetti, nonché uno dei distretti a più alta concentrazione di studi di architettura d’Europa, che richiama l’ampia comunità del design da tutto il Regno Unito oltre che dalla Francia, Benelux e Nord Europa, alla ricerca di nuove tendenze e soluzioni innovative nel settore. «Un evento imperdibile quello della settimana di Londra - rimarca Marco Rossi, export manager Simas - da sempre attenta al prodotto made in Italy».

Per quanto riguarda l’export, la Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo ha confermato che l’arredo bagno targato Civita Castellana ha raggiunto nel 2022, i 130 milioni di euro (+7,8% tendenziale, +21,8% rispetto al 2019). Austria e Paesi Bassi sono primi Paesi di destinazione dell’export nel 2022 (12,5 milioni per entrambi); seguono Germania (11 milioni) e Svizzera (10 milioni).