La spesa energetica corre e sono sempre più le imprese che rischiano di non farcela. Di situazione drammatica parla il presidente della Confesercenti provinciale, Vincenzo Peparello: «Con le bollette fuori controllo ed il prezzo delle materie prime in ascesa la provincia viterbese rischia mesi difficili. Serve un intervento regolatore e sostegni alle imprese».

Tra i più colpiti dalla nuova ondata di rincari (secondo le previsioni gli effetti del conflitto russo – ucraino potrebbero far lievitare le bollette di luce e gas di un ulteriore 20% ad aprile) le imprese del settore dell’accoglienza: su tutti bar e ristoranti. «Il confronto con lo stesso periodo dello stesso anno per la spesa energetica è impietoso – spiega Giuliano Proietti, titolare del ristorante Tre Re in pieno centro -, parliamo di circa al 70% in più».

Numeri che aumentano la pressione sulle imprese quando gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sono lontani dall’essere smaltiti. «Usciamo da una pandemia, da due anni di restrizioni pesantissime. L’inverno che si sta chiudendo, poi, non è stato migliore. Non ci sono state limitazioni ferree come quelle del 2020 e 2021 ma il sistema delle quarantene e l’esplosione dei contagi dopo Natale ha svuotato le strade ed i locali». Analisi che condivide anche Simone Tribuzi, titolare del bar Mama’s nella frazione de “La Quercia”: «Le bollette sono in crescita da un anno, se continua così è davvero dura».

A gettare un velo di sconforto sui prossimi mesi c’è poi l’incertezza in cui la crisi energetica intrappola le famiglie che, costrette ad un maggior esborso per riscaldamento ed elettricità, vedono erosa la loro capacità di spesa. «L’impatto generato dalla crescita dell’inflazione rischia di essere devastante – riprende Peparello - perché poi la nostra sfera di azione è limitata, ma per quello che possiamo, dobbiamo fare tutto il possibile. Servono automatismi fiscali capaci di smorzare la volatilità dei prezzi dell’energia, sui quali il peso delle imposte è tuttora elevatissimo. Inoltre, è bene pensare a un congruo periodo di allungamento delle moratorie sui prestiti bancari».

Il capitolo prestiti, infatti, è molto delicato: «Il regolare rientro dai prestiti contratti durante la pandemia - aggiunge Peparello - è messo a rischio dall’impatto dei maggiori costi delle materie prime sui margini delle imprese».