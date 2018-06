“Lazio, Regione delle meraviglie”: gli stati generali del turismo partono dal Viterbese

Analisi, dati, visioni, statistiche, progetti, mitologia e mappature. Ingredienti da cui sfornare le scelte strategiche per il piano del turismo 2018-2020. Tutto questo e tanto altro nella 1° tappa di “Lazio, la Regione delle meraviglie”, ospitata ieri al Museo del vino di Castiglione. La data viterbese ha aperto il tour promosso dall’assessorato regionale al Turismo, destinato a elaborare e condividere, con chi si occupa di turismo e dintorni sui territori, le azioni di sviluppo. Tour che, con la collaborazione di Lazio Crea, sarà a breve replicato nelle altre province.



Come promuovere il bello e l’unicità del Lazio (quindi non solo di Roma) nel mondo? E’ una delle domande su cui gli esperti di Agenzia regionale del turismo, assessorato, Enit e università della Tuscia hanno ragionato. Punti di visti concordi o differenti, mai divergenti, su cui intavolare la discussione e proporre la sintesi. Accanto a loro le esperienze uniche, nate sui territori, del Lazio film commission - il Lazio e il Viterbese sono spesso location per film e fiction - e della scuola “Intrecci” di formazione del personale di sala, che ha sede al Muvis ed è già un’eccellenza che porterà la Tuscia nei migliori ristoranti italiani.



«Con questo primo incontro si apre una stagione nuova per il turismo del Lazio, che riconosce al settore un ruolo di primo piano per lo sviluppo economico – ha detto Lorenza Bonaccorsi, assessore regionale - e partendo dal Muvis, museo del vino più grande d’Europa, abbiamo chiamato a raccolta, intorno a otto tavoli di lavoro, i rappresentanti pubblici e privati di questo territorio». Dopo la sessione dei contributi del mattino, nel pomeriggio è stata la volta degli otto tavoli tematici di lavoro a cui hanno partecipato addetti del settore, amministratori e operatori della provincia.



Rispetto ai dati, è stato rimarcato come il Viterbese offra un patrimonio immenso di bellezze, paesaggi unici, borghi antichi - 3 nella lista dei Borghi più belli d’Italia - molteplici siti culturali, archeologici e Unesco, strutture termali e un paniere di prodotti tipici di qualità. C’è un’offerta turistica articolata con 114 strutture alberghiere e oltre 1100 strutture extralberghiere inclusi gli agriturismi. Nel 2017 sono stati più di 375.000 i visitatori nei musei e nei siti culturali».



