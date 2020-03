© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal sogno scudetto alla preoccupazione ed incertezza.che in serie A prima dello stop stava vivendo la sua migliore stagione - ha il cuore diviso a metà. Nella sua casa viterbese, per la quarantena imposta dal Coronavirus, è coccolato dalla moglie Daniela e abbracciato dalle tre figlie Greta, Benedetta e Carolina. Anche se vivere con quattro donne può essere più complicato che organizzare la fase difensiva della sua Lazio.«No anzi - dice Farris - visto che una delle mie figlie studia in Scozia: venerdì sera sono riuscito, dopo due giorni di viaggio, a farla rientrare in Italia: non è stato semplice ma finalmente siamo tutti in casa insieme.Insieme per affrontare meglio una periodo che difficilmente ci dimenticheremo»«Più o meno come tutti credo: sono preoccupato e non posso nasconderlo. Cerco di informarmi il più possibile e seguo alla lettera le indicazioni che ci sono state fornite in queste settimane. Bisogna stare a casa e limitare assolutamente gli spostamenti: l'Italia è una grande nazione e sono sicuro che ne usciremo più forti di prima».«Fortunatamente bene. Mi raccontano di una situazione assurda e difficile da capire per chi non la sta vivendo in prima persona. Anche loro stanno osservando alla lettera tutte le indicazioni: spero di abbracciarli presto».«In questi giorni molti amici mi stanno mandando clip e video della nostra bellissima cavalcata: un pizzico di dispiacere per lo stop improvviso c'è, ma ora bisogna pensare soltanto ad uscire da questa situazione difficilissima».«Assolutamente. Sento parlare di allenamenti, partite: certo tutti vogliamo tornare in campo il prima possibile ma bisogna farlo in totale sicurezza e seguendo le indicazioni che ci vengono fornite quasi in tempo reale».«Ci sentiamo telefonicamente quasi tutti i giorni. La vita di spogliatoio manca a tutti, ma i ragazzi si stanno comportando benissimo. Abbiamo tutti atleti seri che stanno seguendo alla lettera le nostre indicazioni».«Nei primi giorni ho staccato un po' visto che la testa era da un'altra parte. Con Inzaghi e tutto lo staff ci aggiorniamo costantemente: sto rivedendo diverse partite: si può sempre migliorare».«Quando si potrà tornare a giocare sarà bellissimo. Credo che giocare a giugno e luglio non sarà un problema per nessuno: è talmente tanta la voglia di uscire da questo incubo che scenderemmo in campo anche a Ferragosto».«Diciamo che alla ripartenza del campionato sarà come quando entra la Safety car, in Formula 1: noi saremo la seconda macchina dietro alla capolista Juventus. Ripartiremo forte per continuare a sognare».