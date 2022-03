Lunedì 21 Marzo 2022, 10:57

Secondo l'ultimo bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal (Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro) in collaborazione le Camere di commercio, tra cui quella di Rieti-Viterbo, «la domanda di lavoro tiene nell'Alto Lazio». Per il report infatti «saranno 930 le entrate di personale previste dalle imprese viterbesi per marzo 2022, che diventano 2.890 per il trimestre marzo-maggio».

Nello specifico, nella Tuscia gli inserimenti di personale riguarderanno «nel 40,3% dei casi impiegati, professioni commerciali e nei servizi, per il 32% operai specializzati, conduttori di impianti e macchine e per il 14,1% dirigenti, professioni specializzate e tecnici». Migliori, in proporzione, i numeri di Rieti dove «gli ingressi previsti sono 660 a marzo e 2.130 per il trimestre marzo-maggio 2022», e diversa risulta la domanda del mercato: «Il 44,9% delle entrate riguarda operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, il 30,1% dei posti di lavoro ricercati sono rivolti a personale impiegatizio e il 15,3% a dirigenti e professioni specializzate».

Numeri in crescita rispetto al mese scorso, ma che potrebbero subire un ridimensionamento; l'indagine infatti è frutto di una serie di interviste raccolte fino al 14 febbraio, precedenti quindi lo scoppio del conflitto russoucraino, e non tengono conto delle tensioni geopolitiche come della preoccupante crescita dei costi energetici e delle materie prime. Fattori che stanno mettendo a forte rischio la ripresa: per la Tuscia si tratterebbe di un ulteriore rallentamento dopo i dati sulla natalità delle imprese nel 2021 che la collocavano al penultimo posto nel Lazio, seguita solo da Rieti.

Secondo l'ultimo report Movimprese, elaborato sui dati del Registro delle imprese della Camere (l'anagrafe delle imprese), il tasso di crescita lo scorso anno è stato di 1,38%, appena sotto la media nazionale (+1,42%) e con numeri lontani dai livelli pre pandemici; nel 2019 le nuove aziende nel Viterbese erano state 3206; poi 2941 nel 2021 nonostante la spinta garantita dal comparto edilizio con la nascita dei oltre 200 nuove imprese sull'onda delle differenti tipologie di bonus.

A pagare gli effetti del conflitto, del caro energie e dell'atteggiamento prudenziale delle aziende su spesa e assunzioni, potrebbero essere soprattutto i giovani. Per i quali i dati sono già allarmanti: solo il 24,8% tra i 15 e i 29 anni ha un lavoro. Peggior dato tra le cinque provincie del Lazio.