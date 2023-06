Lavoro usurante in ceramica approvato dalla Camera, la Filctem Cgil rivendica la paternità

La Filctem Cigl Civitavecchia Roma Nord Viterbo e Civita Castellana, il 14 marzo 2023, è stata ricevuta alla Camera dei deputati unitamente ad una delegazione di lavoratori provenienti dal Distretto della ceramica di Civita Castellana, con l’intento di dimostrare secondo dati scientifici oltre a quelli statistici, la necessità di far riconoscere questa categoria come lavoro usurante.

Questa possibilità ci è stata fornita dall’interesse diretto del vice sindaco di Civita Castellana, l’avvocato Claudio Parroccini (Forza Italia) che ha mediato con Battistoni affinché il giorno 14 fosse una data utile per la nostra causa.

In quella giornata, ha partecipato la confronto anche L’on Rosaria Tassinari Forza Italia ha ottenuto l'impegno da parte del governo di inserire il riconoscimento nel prossimo decreto utile.

Questo il testo.

G/685/16/10 Ronzulli, Ternullo, Silvestro Accolto .

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti; la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice Ateco 23.42.00 -

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, impegna il Governo: a valutare, in sede di eventuale riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.