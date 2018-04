Lavoro nero, sospesa attività edile a Pescia Romana: faceva lavorare straniero senza permesso

di Marco Feliziani

Una serie di controlli ad aziende edili sono stati effettuati ieri dai carabinieri della stazione di Pescia Romana e dall’ispettorato del lavoro. Al termine dell’attività di verifica, un imprenditore del luogo di 55 anni è stato denunciato per avere occupato alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno per il lavoro.



Nei confronti dell’azienda è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e una sanzione per circa 7mila euro. I controlli hanno interessato anche altre ditte operanti nel campo edile: una è stata sanzionata poiché i militari hanno accertato che il 50% degli impiegati lavoravano in nero. Per il titolare della ditta, anche in questo caso, è scattata una multa di 7mila euro.



Altri due lavoratori artigiani sono invece risultati non in regola con i contributi Inps e Inail.

