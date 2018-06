Viva Viterbo raddoppia: «Lavoro e imprese, le risorse ci sono»

di Carlo Maria Ponzi

«Lavoro per i giovani e pieno sostegno alle piccole medie imprese e alle realtà produttive: raddoppieremo i fondi regionali». E' l'impegno che Filippo Rossi, candidato sindaco delle liste Viva Viterbo e Area Civica, è intenzionato ad attuare, non entro i proverbiali primi cento giorni, bensì entro il primo mese di governo. Nello specifico, saranno raddoppiati, prelevando risorse dal bilancio comunale, i finanziamenti che la Regione Lazio ha destinato al capoluogo. Da un lato, a valere sul bando Torno Subito, orientato alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle competenze delle giovani generazioni; dall'altro, su Fondo Futuro, vale a dire la sezione speciale di Microcredito e Microfinanza, cofinanziati dall'Unione europea.



«Si tratta di una proposta concreta e sostenibile spiega Giacomo Barelli, portavoce della formazione e candidato consigliere scaturita da un attento lavoro sul bilancio comunale e verificata con funzionari della Regione, che intendiamo mettere in campo per tutti i cinque anni della prossima consigliatura». Nell'iniziativa sarà coinvolta l'Università degli studi della Tuscia, «attraverso una convenzione che aumenti la produttività e l'efficienza degli sportelli informativi già presenti nei centri per aiutare i cittadini e le imprese a partecipare e fare le domande per i bandi». Ovviamente sarà chiamata in causa la Regione, con la quale sottoscrivere un protocollo di intesa per poter utilizzare le sue graduatorie per versare il contributo comunale che aumenterà le somme a disposizione per Palazzo dei Priori, incrementando in tal modo posti e possibilità per i giovani e per le piccole e medie imprese del capoluogo.



«Il pacchetto sottolinea Rossi grazie all'intesa tra Regione e Comune, avrà un effetto moltiplicatore sugli interventi a favore dell'occupazione giovanile e per il pieno sostegno del tessuto produttivo». Il leader di Viva Viterbo è consapevole che l'iniziativa, affatto inedita, non è certo la soluzione di tutti i problemi per lavoro ed impresa. «E' vero conclude ma, in mezzo alle tante promesse della quasi totalità dei nostri avversari, che non si sa come e quando saranno realizzate, noi tentiamo di incidere sull'economia, e offrire così una soluzione ai bisogni della nostra città, investendo soldi veri e con strumenti concreti in collaborazione con le altre istituzioni territoriali».





