Lavori in via San Lorenzo e via Chigi, FondAzione e gruppo misto chiedono il rinvio: «Arrivano feste e turisti»

Via San Lorenzo, via Fattungheri e via Chigi a Viterbo: un pezzo di maggioranza chiede il rinvio dei lavori di riqualificazione annunciati dall'assessore Laura Allegrini. Perché si avvicina la Pasqua e per i commercianti, con l'arrivo dei turisti, potrebbe essere un problema. La proposta arriva dai consiglieri di Fondazione Gianmaria Santucci e Sergio Insogna, insieme a quelli del gruppo misto, Vittorio Galati e Fabrizio Purchiaroni.«Nel ringraziare l'assessore per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi - dicono i quattro - intendiamo segnalare le numerose preoccupazioni raccolte in questi giorni dai residenti e commercianti del centro storico. Un quartiere infatti, già segnato da molte difficoltà, e che rischia di farsi carico ancora di nuovi disagi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione». Ecco perché: «Quelli indicati, infatti, sono lavori che in una zona come questa che ha dato forti segnali di dissesto sotterranei, potrebbero trovarsi dinnanzi il rischio di nuovi eventi pericolosi ed imprevisti».Ai rischi si aggiungerebbero i problemi. «Una via e una zona in cui da mesi la circolazione è a senso alternata, provata dalla chiusura del traffico e vittima di continui crolli che hanno obbligato l'amministrazione a provvedimenti di blocco e divieto. Tutto ciò potrebbe causare ulteriori disagi in un periodo di altissima stagione in cui i commercianti realizzano la gran parte degli introiti annuali».Santucci, Insogna, Galati e Purchiaroni ricordano l'imminente iniziativa San Pellegrino in Fiore, oltre alle «festività di Pasqua e le prossime manifestazioni estive, che rischiano di svolgersi in mezzo a cantieri e recinzioni: rovinerebbero il quartiere che è la vetrina turistica della città. Per questo ci chiediamo, e chiediamo a sindaco e assessore - concludono - se non sia il caso di rinviare tali lavori ad un periodo meno problematico e meno turisticamente oggetto alle presenze di visitatori, conciliando un servizio che sicuramente è indispensabile alla città con la necessità di fruibilità di una zona che oggi rimane il polmone turistico di Viterbo».