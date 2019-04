Lavori sulle strade del centro a primavera, il prefetto in soccorso degli operatori commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per adesso è tragua armata. Via San Lorenzo, via Chigi e via Fattungheri: l'incontro in Prefettura ieri ha stabilito uno stop & go. I lavori inizieranno subito solo nell'ultima, mentre per le altre sarà il sindaco Giovanni Arena a «chiedere personalmente alle imprese la cortesia» di partire dopo Santa Rosa. Ma il confronto voluto dal prefetto Giovanni Bruno è stato all'insegna dello scontro: tra ufficio territoriale di Governo e Comune, oltre che tra palazzo dei Priori e commercianti.La premessa dell'assessore Laura Allegrini: «I lavori sono molto richiesti e diverse persone si sono fatte male. L'ultimo contratto è stato firmato il 28 dicembre, le ditte chiedevano di iniziare ma ci sono stati i crolli in via Cardinal La Fontaine, che riapriremo ai pedoni a fine della prossima settimana per la processione». «Per via Chigi ha detto il dirigente Massimo Gai la sistemazione sarà integrale, sia la pavimentazione che sotto, su via San Lorenzo sarà invece limitata ai tratti ammalorati. Non capisco l'allarmismo: ora parte solo via Fattungheri, che è defilata, via Chigi dal 6 maggio al 12 giugno, via San Lorenzo non la chiudiamo finché non riapriamo via Cardinal La Fontaine. E le ditte già dicono che escono dalla partita perché non gli facciamo aprire il cantiere».Poi la parola ai commercianti: «In centro siamo rimasti quattro gatti e ci prepariamo per la stagione del turismo: non possiamo essere felici se fate i lavori ora dopo mesi in cui non incassiamo niente». Allegrini: «Se c'è chi paga i danni del blocco degli appalti non c'è problema». Gli animi non sono ben predisposti. Neanche quello del prefetto, che con una domanda fulmina tutti: «Avete fatto i carotaggi?». Gai: «No». Bruno: «Lei preferisce aprire via Chigi senza sapere se sotto ci sono cavità? E' irresponsabile, ho fatto venire i vigili del fuoco per questo». L'architetto: «Ma sono interventi superficiali». Arena ha pure litigato con un commerciante. «Lei con quel dito inquisitore, lo metta da qualche altra parte».I problemi restano, come ha confermato Allegrini. «Le ditte hanno già chiesto 40 mila euro di penali per i ritardi, chi paga? Voi?». Il prefetto ha preteso il piano di sicurezza, «se no i lavori non ve li faccio fare». Bruno ha provato un'alternativa: «Verifichiamo se è possibile riaprire la via La Fontaine, iniziare subito i lavori in via Fattungheri senza toccare via San Lorenzo». «Alle imprese ha concluso Arena chiedo io la cortesia. Se non va bene dopo Santa Rosa, almeno di procedere per piccoli stralci».